Wirtschaft DAX startet freundlich - Arbeitsmarktdaten erwartet

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt zum Handelsstart am Dienstag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 14.035 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Plus von 0,7 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Am Vormittag werden unter anderem Arbeitsmarktdaten für April erwartet. An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Wertpapiere der Deutschen Bank, von Puma und von Zalando.





