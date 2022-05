Wien (APA-ots) - Der Verkehrssektor zählt mit einem Anteil von 30 Prozent zu den größten CO2-Emittenten, in diesem Bereich besteht sehr großer Handlungsbedarf, um die Klimaziele erreichen zu können. Elektrofahrzeuge gehen wesentlich effizienter mit Energie um als herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren und spielen daher in Zukunft eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der Klimaziele - laut der Klimastrategie des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) soll Österreich ja bis spätestens 2040 klimaneutral werden.

Die Weiterentwicklung von Elektrofahrzeugen hat in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht. Maßgeblich daran beteiligt sind Forscher:innen des AIT: Gemeinsam mit vielen Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft werden im AIT Center for Low-Emission Transport in einem ganzheitlichen Ansatz Komponenten und Technologien entwickelt, die die Elektromobilität effizienter, leistungsfähiger, sicherer, nachhaltiger und leistbarer machen. Eine wichtige Stoßrichtung dabei ist die Entwicklung leistungsfähiger und umweltfreundlicher Batterien. "Durch unser System-Verständnis von Transportsystemen mit niedrigen Emissionen können wir einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele und zur Unterstützung unsere Unternehmenspartner leisten", erläutert Christian Chimani, Head of Center for Low-Emission Transport des AIT Austrian Institute of Technology.



Hochkarätige Forschung am AIT



Die Aktivitäten am AIT rund um elektrifizierte Mobilität Antriebe konnten in den vergangenen Jahren stark ausgeweitet werden. "Angetrieben durch unsere erfolgreiche Internationalisierung, durch große EU-Projekte und Kooperationen mit internationalen Partnern haben sich unsere Aktivitäten in den letzten Jahren verdoppelt - sowohl was die Zahl der Projekte und der Forscher:innen als auch des Budgets betrifft", berichtet Helmut Oberguggenberger, Leiter der Competence Unit "Electric Vehicle Technologies".



Als Folge dieses starken Wachstums und zur Schärfung des strategischen Fokus wurde nun aus dieser Competence Unit heraus eine eigene Competence Unit "Battery Technologies" ins Leben gerufen. In dieser werden zum einen die bestehenden Forschungsaktivitäten in diesem Bereich gebündelt, und zum anderen werden weitere Investitionen in strategische Themenfelder getätigt. Die neue Competence Unit mit rund 30 hochspezialisierten Expert:innen wird geleitet von Marcus Jahn und bearbeitet die folgenden zukunftsträchtigen und erfolgversprechenden Forschungsfelder: