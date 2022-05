Der Nasdaq und die anderen US-Indizes absolvierte gestern in der letzten Handelsstunde eine fulminante Drehung und schlossen dabei mit einem satten Plus (unter großen Volumen). Hat der Nasdaq nun einen Boden gefunden, haben wir also das Tief vor allem bei den Tech-Werten gesehen? Sehr unwahrscheinlich - solche Kursverläufe, wie wir sie gestern gesehen haben, sind vielmehr geradezu typisch für einen Bärenmarkt! Dennoch kann diese Bärenmarkt-Rally impulsiv weiter gehen - schlichtweg weil viele Indikatoren zeigen, wie "ausgebombt" viele Aktien sind (derzeit vor allem Amazon). Diese Rally in die morgige Fed-Sitzung ändert aber nichts daran, dass Nasdaq und Co noch einmal tiefere Kurse sehen werden!

