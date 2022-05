Die Aktie des in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials agierenden international aufgestellten Konzerns Merck (ISIN: DE0006599905) geriet nach ihrem Allzeithoch vom 30.12.21 bei 231,50 Euro ordentlich unter Druck. Nachdem die Aktie Anfang März sogar kurzfristig die Marke von 160 Euro unterschritten hatte, legte sie danach wieder auf bis zu 196 Euro zu um danach wieder auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 173 Euro nachzugeben.

In Erwartung eines positiven Ergebnisses für das erste Quartal bekräftigten Experten von JP Morgan in einer neuen Analyse mit einem Kursziel von 250 Euro ihre Kaufempfehlung für die Merck-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das Zwischenhoch bei 196 Euro vom 7.4.22 erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.