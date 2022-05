Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse besteht bei der Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006) die Chance auf eine kurzfristige Erholung. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie von Siemens Healthineers markierte am 22. November 2021 ein Hoch bei 67,50 EUR und bildete danach ein Trippletop aus. Dieses vollendete er am 10. Januar 2021. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel der Wert gestern zwar unter das bisherige Tief bei 50,74 EUR ab. Allerdings fiel er dabei in die Unterstützungszone zwischen 49,98 EUR und 48,52 EUR zurück. In dieser Zone kam gestern Kaufinteresse auf. Die Aktie bildete eine Kerze mit einer langen Lunte aus. Sie schloss knapp über der Unterstützungszone.