JEFFERIES stuft Nagarro auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nagarro von 172 auf 182 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anhaltende Neueinstellungen des Technologieunternehmens deuteten auf anhaltendes Wachstum im weiteren Jahresverlauf hin, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe Nagarro den Ausblick angehoben./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2022 / 14:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2022 / 19:05 / ET