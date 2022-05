Ambienta gewinnt die Real Deals - Private Equity Awards 2022

Mailand/London/Paris/München (ots) - Die Auszeichnung würdigt Ambientas Ansatz

und Engagement bei der Umsetzung von Best Practices in den Bereichen Umwelt,

Soziales und Unternehmensführung in der Private Equity-Abteilung



Ambienta SGR SpA, einer der größten europäischen Vermögensverwalter, der sich

voll und ganz auf ökologische Nachhaltigkeit konzentriert, wurde bei den Real

Deals - Private Equity Awards mit dem Environmental, Social and Governance Award

ausgezeichnet.





Die Private Equity Awards sind in der Branche hoch angesehen und zählen zu denprestigeträchtigsten Auszeichnungen des Jahres. Die Preisträger werden von 15hochkarätigen Fachjuroren, darunter vier Kommanditisten aus der ganzen Welt,bestimmt. Mit dem Environmental, Social and Governance Award wird insbesonderedas Engagement des Unternehmens bei der Umsetzung von Best Practices in denBereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance im gesamten Unternehmen undPortfolio gewürdigt. Die Juroren untersuchten, wie ESG in die Anlagestrategiedes Unternehmens integriert wird, wie ESG-Daten gesammelt werden und ob sich dieRichtlinien des Unternehmens von denen anderer Unternehmen abheben.Ambienta hat die ESG-Integration schon immer als kritisches Risikomanagement undleistungsfähiges Wertschöpfungsinstrument für sein Portfolio betrachtet.Ambientas umfassendes Programm ESG In Action® konzentriert die Aufmerksamkeitder Investment- und Managementteams auf die Umsetzung konkreter Initiativen, diedie Art und Weise zu verbessern, wie Unternehmen die wichtigsten ESG-Themeninnerhalb ihrer Geschäftstätigkeit handhaben. Das Programm ist ein einzigartigesInstrument, das darauf abzielt, ein dauerhaftes Vermächtnis und eine Kultur zuschaffen, die die Eignerschaft von Ambienta überdauert. Zu den Auswirkungen desProgramms gehören die Verbesserung der Energieeffizienz, die Verringerung vonEmissionen, die Anhebung der Zertifizierungsstandards und die Schaffung vonkonzernweiten Human Ressources Management-Programmen in den KMU, in die Ambientainvestiert.Stefano Bacci, Partner und Leiter der ESG-Abteilung bei Ambienta, kommentierte:"Es ist ein Privileg, eine so hoch angesehene Auszeichnung zu erhalten. Sie istein Beweis für unsere Bemühungen, eine sich ständig weiterentwickelndeESG-Praxis zu schaffen, die durch die Integration von ESG in jeden Schrittunseres Investment- und Managementprozesses Werte schafft".Fabio Ranghino, Partner und Leiter der Abteilung Strategie und Nachhaltigkeitbei Ambienta: "Unser Engagement für Nachhaltigkeit ging schon immer über unsereauf ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtete Anlagestrategie hinaus. Wir habenerkannt, dass die Verbesserung der ESG-Faktoren innerhalb derUnternehmenstätigkeit ein wirksames Instrument zur Schaffung einer kohärentenund integrativen Unternehmenskultur darstellt. Als zertifiziertes B-Corp, CarbonNeutral Manager seit zwei Jahren und als aktives Mitglied der InstitutionalInvestor Group for Climate Change sind wir bestrebt, die Branche in dieserHinsicht voranzubringen."