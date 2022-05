LDC erhält zum ersten Mal in der südkoreanischen Rußindustrie die "ISCC PLUS"-Zertifizierung

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Durch die Einhaltung globaler Standards wird

das Unternehmen voraussichtlich sowohl das Inlands- als auch das

Auslandsgeschäft ausbauen



LDC Co, Ltd, ein Unternehmen für Abfallbehandlung und Rohstoffrecycling, gab am

23. März bekannt, dass es die ISCC PLUS-Zertifizierung , das globale

internationale Zertifizierungssystem für umweltfreundliche Materialien, zum

ersten Mal in der koreanischen Rußindustrie erworben hat.