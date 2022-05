Zu Beginn des zweiten Quartals habe sich das Wachstum in der Industrie leicht verstärkt, kommentierte S&P die Ergebnisse. Die Unternehmen hätten zuletzt auch Personal aufgebaut. Zugleich sprach S&P von starkem Gegenwind für die Industrie, nicht zuletzt wegen des Ukraine-Kriegs. So habe sich das Wachstum der Neuaufträge deutlich auf einen 15-monatigen Tiefstand verlangsamt./bgf/jsl/stk

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im April etwas gebessert. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex stieg gegenüber März um 0,6 Punkte auf 55,8 Zähler, wie S&P am Dienstag nach einer zweiten Erhebungsrunde in London mitteilte. Das Resultat der ersten Umfragerunde wurde leicht nach unten korrigiert.

