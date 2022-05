Batteriespeicher für mehr Balance im Netz

--------------------------------------------------------------

Wien (ots) - VERBUND leitet mit Batteriespeichern eine Trendwende in DeutschlandeinMit Großbatteriespeichern positioniert sich VERBUND, Österreichs führendesEnergieunternehmen, als starker Partner für Netzbetreiber, Industrie undElektromobilität. Anfang April hat der Batteriespeicher in der WartburgstadtEisenach, in Westthüringen den Betrieb aufgenommen. Als Entwickler undGeneralunternehmer für VERBUND hat ECO STOR GmbH das Projekt realisiert.Der zunehmende Ausbau von Wind- und Sonnenkraft bewirkt große Schwankungen imStromnetz. Auf Überschuss folgen Phasen, in denen Energie fehlt. DerBatteriespeicher springt ein, wenn das Netz besonders belastet ist.Beispielsweise an trüben Wintertagen oder in Phasen mit besonders hohemEnergieverbrauch. Dafür erhalten alle flexiblen Anbieter eine Vergütung vomNetzbetreiber, weil sie damit einen wesentlichen Beitrag zur Stabilität imStromnetz leisten. Darüber hinaus wird die gespeicherte Energie zurErlösoptimierung am Flexibilitätsmarkt eingesetzt.Der Batteriespeicher besteht aus drei Batteriestationen - in Summe mit einerLeistung von 10 MW - und bietet netzdienliche Services an, um das Verteilnetz zusichern und erneuerbare Energien zu integrieren. Damit unterstützt derBatteriespeicher das lokale Verteilnetz indem durch Einspeisung von Leistung undArbeit Kosten für die Nutzung der vorgelagerten Netz- oder Umspannebenen erspartwerden. Zusätzlich kommt überschüssige Energie am Regelenergiemarktbeziehungsweise am Intradaymarkt zum Einsatz. Die Vergütung der Einspeisung indas Verteilnetz wird von den Verteilnetzbetreibern als "vermiedenes Netzentgelt"(gem. §18 Abs. 1 S.1 StromNEV) vergütet.Expertise für die Energiewende"Für die Integration neuer Erneuerbarer im Energiesystem spielenBatteriespeicher eine Schlüsselrolle. Wir verknüpfen unser Know-how in denBereichen Speicher und Energiemarkt mit der Expertise fürFlexibilitätsvermarktung, leiten so eine Trendwende ein und leisten damit einenwichtigen Beitrag zum Gelingen der Energiewende", betont Martin Wagner,Geschäftsführer VERBUND Energy4Business GmbH. Zwei weitereBatteriespeicher-Projekte in Bayern sind bereits durch ECO STOR in Bau undwerden bis Jahresende den Betrieb aufnehmen.Investition in Nachhaltigkeit und UnabhängigkeitUmsetzungspartner in der Rolle des Entwicklers und Generalunternehmers ist das