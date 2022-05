Anlass der Studie: Q1 2022 Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 03.05.2022

Kursziel: EUR21,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 10.01.2022 (vorher: Hinzufügen) Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 20,00 auf EUR 21,00.



Zusammenfassung:

Die Q1/22-Ergebnisse waren einerseits durch einen sehr starken Umsatz und Auftragseingang und andererseits durch Druck auf die Bruttomarge aufgrund von Engpässen in der Lieferkette und der Abwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar gekennzeichnet. Der Umsatz stieg um 18,0 % auf EUR170,5 Mio. (Q1/21: EUR144,5 Mio.) und lag 5,4 % über unserer Prognose von EUR161,8 Mio. Sowohl der Auftragseingang als auch der Auftragsbestand in Q1/22 erreichten Rekordwerte. Der Proforma-Rohertrag sank jedoch um 3,5% auf EUR53,4 Mio. (FBe: EUR51,8 Mio.; Q1/21: EUR55,3 Mio.), was einer Marge von 31,3% entspricht (FBe: 32,0%; Q1/21: 38,3%), während das Proforma-EBIT um 39,3% auf EUR7,8 Mio. zurückging (FBe: EUR8,1 Mio.; Q1/21: EUR12,9 Mio.), was einer Marge von 4,6% entspricht (FBe: 5,0%; Q1/21: 8,9%). Höhere Halbleiterkosten und der Rückgang des durchschnittlichen EURUSD-Kurses auf 1,122 (Q1/21: 1,205) waren die Hauptursachen dafür, dass der Materialkostenanstieg das Umsatzwachstum übertraf. Das Management geht davon aus, dass die Halbleiterknappheit auch in H2/22 anhalten wird, und hat versucht, dem Kostenanstieg durch selektive Preiserhöhungen entgegenzuwirken. Wir rechnen damit, dass dies zu einer gewissen Erholung der Rentabilität in Q3 und Q4 führen wird, so dass das Unternehmen die Guidance für die Proforma-EBIT-Marge für das Gesamtjahr von 6-10% erfüllen kann, die gegenüber der am 24. Februar im Q4/21-Bericht veröffentlichten Guidance unverändert ist. Wir haben unsere Proforma-EBIT-Prognose für ADVA für das Gesamtjahr 2022E um 4,9% auf EUR50,4 Mio. gesenkt (vorher: EUR53,0 Mio.), um die niedriger als von uns prognostizierte Profitabilität in Q1/22 widerzuspiegeln, aber unsere Prognosen für 2023 und die Folgejahre aufgrund höherer Umsatzannahmen angehoben. Basierend auf einer DCF-Bewertung des zukünftigen fusionierten Unternehmens ADVA/ADTRAN erhöhen wir unser Kursziel für die ADVA-Aktie auf EUR21,00. (bisher: EUR20,00). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.



