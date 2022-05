Valuniq-Studie Menschen in Deutschland beschäftigen sich kaum mit privater Altersvorsorge

Hilpoltstein (ots) - Die Zukunft der Altersvorsorge steht auf der Kippe. Die

meisten Arbeitnehmer zahlen ihr Arbeitsleben lang in die deutschen Rentenkassen

ein - und dennoch sind viele Rentner in Deutschland von Altersarmut betroffen.

Valuniq hat 1.011 Personen zwischen 18 und 69 Jahren dazu befragt, wie sie mit

dem Thema Altersvorsorge umgehen.



- 61 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass die gesetzliche Rente im Alter

nicht ausreichen wird . Mit dem Thema private Altersvorsorge beschäftigen sich

dennoch nur wenige Menschen in Deutschland.

- Gender Gap auch in der privaten Altersvorsorge : Männer legen durchschnittlich

180 Euro mehr pro Monat zurück als Frauen.

- Internet, Familie und Banken sind die wichtigsten Informationsquellen zur

privaten Altersvorsorge für die Befragten. Das Vertrauen in unabhängige

Finanzberater hingegen ist gering.