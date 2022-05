DAX - Lage übergeordnet bearish

Der DAX verlief am Vortag hochvolatil und wird diese hohe Volatilität wohl auch am heutigen Dienstag weiter beibehalten. Im Wochenchart ist der DAX mit der neuen Handelswoche aber aus der Ichimoku-Wolke gefallen und deutet damit mittelfristig eher weiter fallende Kurse an. Im Monatschart notiert der DAX zudem unter dem Fibonacci-Fächer im Bereich von 14.150/14.200 Punkten und könnte vor einem langfristigen Rücklauf stehen.

Aktuelle Lage