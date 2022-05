Wie sich der Maschinen- und Anlagenbau neu erfindet / Global Machinery & Equipment Report von Bain

München/Zürich (ots) -



- Digitalisierung verlagert Wertschöpfung in Richtung Services und Lösungen

- As-a-Service-Modellen gehört die Zukunft

- Predictive Maintenance wird bis 2024 Standard

- Klimaneutrale Fertigung vergrößert den Vorsprung im Wettbewerb



Weltweit durchläuft der Maschinen- und Anlagenbau einen solch tiefgreifenden

Wandel wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Bereits seit geraumer Zeit ist die

digitale Transformation im Gange. Daneben muss sich die Branche inzwischen mit

der Dekarbonisierung, der Neuordnung der Lieferketten sowie einer grundlegenden

Weiterentwicklung der eigenen Geschäftsmodelle auseinandersetzen. In ihrem

"Global Machinery & Equipment Report 2022" analysiert die internationale

Unternehmensberatung Bain & Company die disruptiven Veränderungen und zeigt auf,

wie die Branche darauf reagieren kann.





Komplette Wertschöpfungskette wird umgewälzt"Der Maschinen- und Anlagenbau ist mit einem immer intensiver werdendenWettbewerb nicht zuletzt durch chinesische Anbieter konfrontiert", betontBain-Partner Michael Staebe, Leiter der Praxisgruppe Industriegüter und-dienstleistungen in der DACH-Region und Co-Autor des Reports. "Anders alsgewohnt kann er sich nicht mehr mit hardwarezentrierten Innovationen absetzen."Dies verhindere schon die Digitalisierung, die nahezu die gesamteWertschöpfungskette erfasse und umwälze.Den Fokus auf immer intelligentere, schnellere und günstigere Maschinen zulegen, ist in diesem Umfeld kein Erfolgsgarant mehr. Die Wertschöpfung entstehtvielmehr aus der Kombination von Hardware mit entsprechender Software, ausfortschreitender Automatisierung und zugehörigen Services. Gefragt sindintegrierte, passgenau auf die Kundenbedürfnisse abstimmte Lösungen. Dies bleibtnicht ohne Folgen für das Geschäftsmodell. "Wie in der IT gehört die ZukunftAs-a-Service-Modellen", so Staebe. "Die Kundschaft zahlt letztlich für dietatsächliche Nutzung einer Maschine."Anteil der Hardware an Gewinnen sinkt weiterDie rückläufige Bedeutung der Hardware zeichnet sich bereits seit Längerem ab.Ihr Anteil an den Gewinnen beispielsweise in der industriellenAutomatisierungstechnik wird dem Bain-Report zufolge bis 2030 weiter fallen -von derzeit 31 auf dann 23 Prozent. "Der Trend in Richtung Software und Servicesbeschleunigt sich", erklärt Thomas Lustgarten, Bain-Partner und Co-Autor desReports. "2030 werden führende Maschinen- und Anlagenbauer den Großteil ihrerHardware nur noch als Teil einer kompletten Lösung verkaufen." Unternehmen, dieauf diese Entwicklung zeitnah reagieren würden, könnten wesentlich schneller