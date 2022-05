Schutzschild der Bundesregierung für von Kriegsfolgen betroffene Unternehmen startet Schritt für Schritt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin / Frankfurt am Main (ots) - Das Kriegsgeschehen in der Ukraine hatspürbare Auswirkungen auf deutsche Unternehmen. Stark gestiegene Energiepreisestellen für viele Unternehmen eine Belastung dar. Auch die Sanktionen wirkensich auf die wirtschaftliche Situation der Unternehmen in Deutschland aus. Fürdie vom Krieg besonders betroffenen Unternehmen hatten Bundeswirtschafts- undKlimaschutzminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindnerbereits am 8. April ein umfassendes Maßnahmenpaket vorgestellt. Die erstenbeiden Programme sind nun startklar:1. Die Erweiterungen bei den Bund-Länder-Bürgschaftsprogrammen für vomUkraine-Krieg nachweislich betroffene Unternehmen sind bereits gestartet.Dies betrifft die Bürgschaftsbanken und das Großbürgschaftsprogramm. Hierkönnen Anträge seit dem 29. April 2022 gestellt werden. Die Entscheidung überden Antrag erfolgt erst nach der beihilferechtlichen Genehmigung. Hierzubefindet sich die Bundesregierung in weit fortgeschrittenen Gesprächen mitder EU-Kommission.2. Das KfW-Kreditprogramm , sog. "KfW-Sonderprogramm UBR 2022", um kurzfristigdie Liquidität der von dem Ukraine-Krieg nachweislich betroffenen Unternehmenzu sichern, startet in Kürze. Unternehmen aller Größenklassen und Branchenerhalten Zugang zu zinsgünstigen Krediten mit weitgehenderHaftungsfreistellung der Hausbanken. Zusätzlich wird eineKonsortialfinanzierungsvariante mit substantieller Risikoübernahme angeboten.Dieses Programm startet voraussichtlich am 9. Mai 2022. Auch hier befindetsich die Bundesregierung in weit fortgeschrittenen Beihilfengesprächen mitder EU-Kommission.Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck: "Nach zwei JahrenCorona-Pandemie kommt durch den Krieg Russlands eine neue Belastung hinzu, diedie Konjunktur und die Wirtschaft trifft. Der Krieg gegen die Ukraine und seinewirtschaftlichen Auswirkungen erinnern uns daran, dass wir verwundbar sind. DieStärke von liberalen Demokratien macht aber aus, dass wir um Ausgleich ringenund so zu Lösungen kommen, die uns gemeinsam voranbringen. Wir zeigen Woche fürWoche, dass gerade Demokratien im Angesicht von Krieg und Krisen leistungs- undhandlungsfähig sind und sich sehr schnell auf diese neue Lage mit einer Reihevon Maßnahmen eingestellt und gegengehalten haben. Auf diesem Weg werden wirentschlossen weiter gehen und uns Schritt für Schritt aus der Klammer russischerImporte lösen. Zugleich tut die Bundesregierung alles, um die Substanz unserer