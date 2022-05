Für einen zukunftsfähigen Mittelstand / Strategien für Nachhaltigkeit und Fachkräftegewinnung

Berlin (ots) - Zweite Studie von ETL mit dem IW Köln analysiert Faktoren für

erfolgreiche Unternehmen / ETL Fachkräfte-Ampel zeigt Engpässe und

Überkapazitäten



Qualifizierte Fachkräfte gewinnen und halten sowie Nachhaltigkeitsstrategien

umsetzen - das sind die entscheidenden Faktoren für den Erfolg mittelständischer

Unternehmen in Deutschland. Das belegt der heute veröffentlichte ETL

Mittelstandskompass 2022,

(https://info.etl.de/etl-studie-mittelstandskompass-2022) eine Studie in

Kooperation mit dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln). Der

Kompass zeigt auf, wie Unternehmen in Deutschland handeln sollten, um

politische, ökologische, demografische und technologische Herausforderungen auch

in Zukunft meistern zu können. Neben der passgenauen Suche und langfristigen

Bindung von Arbeitskräften müssen die Firmen auch nachhaltiger wirtschaften

sowie digitale Lösungen für flexibleres Arbeiten und mehr Kundenzufriedenheit

einführen.





"Der zweite Mittelstandskompass analysiert, welche Faktoren erfolgreicheUnternehmen von weniger erfolgreichen unterscheiden und wie strategie- undzielorientiertes Handeln und Kommunizieren den Weg in eine erfolgreiche Zukunftebnen kann. Wir zeigen auf, was Unternehmen tun sollten, um die richtigenFachkräfte zu finden", fasst der Vorstand von Deutschlands größterSteuerberatungsgruppe ETL, Marc Müller, die Studie zusammen.Bisher wird in Deutschland der Fachkräftemangel in der öffentlichen Debatte oftundifferenziert als Ganzes betrachtet oder durch als Mangel in einzelnenBerufsgruppen benannt. Deswegen haben die Steuerberatungsspezialisten den " ETLFachkräfterechner " entwickelt. Der Rechner analysiert Qualifikationsniveaus vomHelfer bis zum Spezialisten und zeigt, wie groß Angebot und Nachfrage beiFachkräften in den verschiedenen Berufen sind. Die "ETL Fachkräfte-Ampel"wiederum zeigt als Ergebnis, ob es in einem Beruf einen Engpass oder eineÜberkapazität gibt.Um die Trends und Herausforderungen für kleine und mittelständische Unternehmenin Deutschland differenziert zu betrachten, hat ETL eigens dafür erhobeneUmfragedaten aus dem IW-Zukunftspanel mit komplexen statistischen Verfahrenausgewertet. Dafür wurden im zweiten Jahr in Folge rund 1.200 Unternehmen, vorallem aus dem produzierenden Gewerbe und den unternehmensnahenDienstleistungsbranchen, befragt. Die Ergebnisse und Analysen dokumentiert dierund 80 Seiten lange ETL-Studie "Erfolgsfaktoren und Herausforderungen für dendeutschen Mittelstand".Laut ETL-Rechner sind vor allem Arbeitskräfte mit mittlerem Qualifikationsniveaugefragt: 45 Prozent der Unternehmen geben an, Personal mit abgeschlossenerBerufsausbildung zu suchen (Fachkraft); 33,7 Prozent suchen Mitarbeitende mit