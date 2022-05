Kommunen spüren steigende Energiepreise und reagieren vielfältig darauf

- Für rund 50 % der Kommunen sind die gestiegenen Energiepreise nur schwer

tragbar

- Mehrbelastungen haben Auswirkungen auf kommunale Haushalte

- Steigende Energiepreise erhöhen Anreize zur kommunalen Energiewende



Die Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und die damit

verbundenen Anspannungen auf den internationalen Rohstoffmärkten haben eine

Erhöhung der Energiepreise von bislang ungekannter Höhe zur Folge. Bereits im

Februar 2022 lagen die Verbraucherpreise für Strom und verschiedene fossile

Energieträger in Deutschland bis zu 40 % über dem Durchschnitt des

"Vor-Corona-Jahres" 2019. Auch die Kommunen sind durch diese Entwicklungen

betroffen, sei es durch die Kosten für Wärme, Strom oder Treibstoff. Während die

im Rahmen einer Ergänzungsumfrage für das KfW-Kommunalpanel befragten Kommunen

angaben, im Jahr 2020 durchschnittlich rund 1,5 % ihrer Ausgaben auf

Energiekosten zu verwenden, so stieg diese Zahl bis 2022 auf 2 %. Rund die

Hälfte der teilnehmenden Kommunen gibt in der Befragung an, dass diese

Mehrbelastungen für sie "nur schwer" (46 %) oder sogar "gar nicht" (5 %) zu

schultern sind.