Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) -- Mustang Mach-E erhält eine Erhöhung der Anhängelast auf 1.000 Kilogramm fürModelle mit Extended-Range-Batterie, sowohl in Verbindung mit Hinterrad- alsauch Allradantrieb- Weitere Updates: verbesserter Fahrkomfort sowie ein Zeitvorteil von 37 Minutenbeim Aufladen von 80 auf 90 Prozent der Batteriekapazität- 88 Prozent der Käufer wechseln von anderen Automarken zum vollelektrischenMustang Mach-E, der bereits seit einem Jahr in Europa erhältlich istDie maximal zulässige Anhängelast des Ford Mustang Mach-E1) ist bei Modellen mitder größeren Batterie "Extended Range" von 750 auf 1.000 Kilogramm erhöht worden- dies gilt sowohl für die Varianten mit Hinterrad- als auch mit Allradantrieb.Dank dieser Zuglasterhöhung lassen sich nun sogar ein kompakter Wohnwagen oderein kleines Sportboot transportieren. Außerdem wurde im Rahmen einesSoftware-Updates die Ladezeit für die Steigerung der Batteriekapazität von 80auf 90 Prozent von bislang 52 Minuten auf nun 15 Minuten reduziert, also eineVerbesserung um 37 Minuten. Gleichzeitig hat Ford das ESC sowie das Fahrwerk desMustang Mach-E optimiert: Das ESC-Update bezieht sich auf die drei Fahrmodi"Zahm", "Aktiv" and "Temperamentvoll". Diese Änderungen, die Over The Air (OTA)auf die Kundenfahrzeuge aufgespielt werden, bewirken eine stärkere ESC-Kontrollebei Kurvenfahrten und insbesondere bei Ausweichmanövern. Die Federn und Dämpferdes Fahrwerks wurden so angepasst, dass sich die Balance und der Komfort desFahrzeugs signifikant verbessern. Eine Neukalibrierung derEin-Pedal-Fahrfunktion sorgt überdies für eine noch sanftere Leistungsentfaltungbei niedrigeren Geschwindigkeiten und damit ebenfalls für eine Verbesserung desFahrkomforts."Die höhere Anhängelast für den Mustang Mach-E ist nur eine von zahlreichen fürdie Kunden kostenlosen Verbesserungen, die wir kontinuierlich in den BereichenHardware und Software oder durch die Homologation umsetzen, um den MustangMach-E-Nutzern stets das optimale Produkterlebnis zu bieten", sagt ThisWoelpern, General Manager, Imports, Ford of Europe. "Insbesondere dieverbesserte Anhängelast ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir aufKundenwünsche reagieren und sie umsetzen, wenn technisch machbar".Der Mustang Mach-E, der mittlerweile seit über einem Jahr in Europa verkauftwird, gewinnt weiterhin Kunden. Rund 88 Prozent der Mach-E-Käufer sind vonanderen Automarken zu diesem Ford-Modell gewechselt.1)Verbrauchswerte des Ford Mach-E (kombiniert): Stromverbrauch: 19,5-16,5kWh/100 km; CO2- Emissionen im Fahrbetrieb: 0 g/km*