Wiesbaden-Erbenheim / Köln (ots) - Den Wettbewerb der innovativsten underlebnisreichsten Handelsimmobilien Deutschlands hat der REWE GreenFarming-Pilotmarkt in Wiesbaden-Erbenheim gewonnen. Der eindrucksvolle Bauerhielt gestern (02.05.) beim Deutschen Handelsimmobilienkongress denrenommierten Preis "Store oft the Year 2022" vom Handelsverband Deutschland e.V.(HDE). Das bisher einzigartige Konzept verbindet herausragende, modulareSupermarktarchitektur mit nachhaltiger Bauweise und Betreibung sowie eineraquaponischen Dachfarm zur Erzeugung von Lebensmittel mitten in der Stadt.Zusammen mit der besonderen Raum- und Innengestaltung, dem Design, dieZusammensetzung des Sortiments sowie die Wareninszenierung hat der neueREWE-Supermarkttypus Leitbildfunktion für die Branche."Die kundenorientierte Aufgabe eines Vollsortimenters wandelt sich aktuell vommonofunktionalen Lebensmittelmarkt hin zu einem multifunktionalen Dienstleisterrund um Lebensmittel. Heißt, ein zukunftsfähiger Supermarkt muss heute mehrkonzeptionelle Bausteine vereinen, etwa die Verknüpfung mit digitalen Serviceswie Abhol- und Paketstationen, aber auch Sortimentserweiterungen fürConvenience, regionale, vegane und Bio-Produkte, ebenso gastronomischeAngebote", sagt REWE Group Bereichsvorstand Peter Maly. "In Verbindung mitveränderten Standortfaktoren wird ein Supermarkt dadurch zu einem aktivenStadtbaustein im Quartier. Eine Anforderung, welche er in seiner Geschichte nochnie zu erfüllen hatte. Daraus resultiert unsere Entscheidung, das alte REWEGreen Building-Konzept nicht weiterzuentwickeln, sondern den Supermarkt derZukunft von Grund auf neu zu denken. Wir freuen uns daher sehr über dieAuszeichnung und die damit verbundene Würdigung unserer Konzeptidee."Konzeptioneller Vorläufer des REWE Green Farming ist der erste REWE GreenBuilding-Pilotmarkt in Berlin-Rudow im Jahr 2009 gewesen. Das zu Grunde liegendeKonzept wurde mit vielen nationalen und internationalen Preisen dekoriert. AlsBasis des Rollouts dient seitdem eine Musterbaubeschreibung, ausgezeichnet miteinem Mehrfachzertifikat der DGNB. So wurden von 2012 bis heute mehr als 220Märkte nach diesem Konzept errichtet und mehr als 100 weitere befinden sichaktuell im Bau oder in der Planung. Anfang 2016 gab es die ersten Überlegungenfür eine neue Generation von REWE Green Building als Nachfolger für dasbisherige Konzept. Diese mündeten im Sommer 2016 in einen Architektenwettbewerb,bei dem REWE als Auftraggeber anonym blieb und der Händler auch intern den Kreisder Beteiligten klein hielt, um den Kreativen größtmögliche Denkfreiheiteneinzuräumen. Ergebnis ist der REWE Green Farming in Wiesbaden: Ein Pilotmarkt