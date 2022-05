Lebensmittelhandel in grün und digital KfW IPEX-Bank finanziert erstes Vollautomatik-Lager in Deutschland für Picnic

Frankfurt am Main (ots) - Der niederländische Online-Supermarkt Picnic errichtet

in Oberhausen sein erstes Vollautomatik-Lager in Deutschland. Die Finanzierung

der hochmodernen Intralogistik-Anlage in Höhe von 120 Mio. EUR kommt von der KfW

IPEX-Bank.



Das innovative Unternehmen mit einer neuen Geschäftsidee wurde 2015 in den

Niederlanden gegründet und ist seit 2018 auch in Nordrhein-Westfalen aktiv.

Gemeinsam mit seinem strategischen Partner Edeka weitet es sein

Deutschlandgeschäft aus. Die Errichtung des ersten digitalisierten Lagers in

Deutschland bildet hierfür einen Meilenstein. Analog zu dem nahezu baugleichen

Picnic-Vollautomatik-Lager in Utrecht/NL, das vor kurzem in Betrieb gegangen

ist, wird auch das neue Lager in Oberhausen mit einer Intralogistik-Anlage von

TGW ausgestattet. Der österreichische Anlagenbauer ist auf Logistiklösungen im

Bereich Lebensmittel und Konsumgüter spezialisiert.