EPAM Systems GmbH mit "kununu Top 2022 Company Award" ausgezeichnet

Berlin (ots/PRNewswire) - EPAM Deutschland ist Top-Arbeitgeber für

Technologie-Experten



EPAM Systems zählt zu den TOP-Arbeitgebern für IT- und Technologie-Experten in

Deutschland. Der global führende Dienstleister für digitale Transformation und

Produktentwicklung wurde jetzt von der Arbeitgeber-Bewertungsseite kununu mit

dem "Top 2022 Company Award" ausgezeichnet. Die jährliche Auszeichnung würdigt

die am besten bewerteten Unternehmen auf der Plattform anhand verschiedener

Kriterien, wobei nur die besten 5 Prozent ausgezeichnet werden.



Erfahren Sie mehr über Karrieremöglichkeiten bei EPAM (https://epam.de/careers?u

tm_source=pr-newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=germany&utm_term=kun

unu)





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Wir freuen uns sehr, dass wir von kununu für unsere mitarbeiterorientierteUnternehmenskultur ausgezeichnet wurden, die auf lebenslangem Lernen basiert",sagt Peter Kürpick, SVP, CTO Enterprise Platforms und Geschäftsführer von EPAMDeutschland. "EPAM bietet einzigartige Karrieremöglichkeiten für moderne IT-,Software-, Engineering-, Design- und Consulting-Technologen, die an der Spitzeder technischen Entwicklungen wachsen und sich weiterentwickeln wollen, währendsie Kunden aus einer Vielzahl von Branchen dabei helfen, ihre komplexenGeschäftsprobleme durch Digitalisierung zu lösen."Mitarbeiterbewertungen, Rezensionen, Gehälter und die Unternehmenskultur gebenden Ausschlag für die Vergabe des "kununu Top Company Award" an Unternehmen mitTop-Bewertungen auf der Plattform. Die Auszeichnung gibt Stellensuchenden einenauthentischen Einblick in die Unternehmen und hilft Unternehmen, zu verstehen,wie sie in verschiedenen Kategorien der Arbeitswelt abschneiden. Seit 2018bewerten die Mitarbeiter die EPAM Systems GmbH mit durchschnittlich 4,2 Punkten,wobei die Top-Bewertungen auf die Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeitenentfallen, was die Investition von EPAM in marktorientierte Lern- undWissensprogramme unterstreicht."Der kununu Top Company Award wird an Arbeitgeber mit besonders gutenBewertungen auf kununu verliehen. Da nur etwa 5% der Unternehmen auf kununu dieQualifikationskriterien erfüllen, handelt es sich um einen sehr ausgewähltenKreis", sagt Chesran Glidden, Head of B2B bei kununu. "Er spiegelt nicht nur dieAnerkennung und Wertschätzung durch die aktuellen Mitarbeiter wider, sondern istauch ein starkes Signal an zukünftige Talente, die auf der Suche nach derrichtigen Stelle sind."Im vergangenen Jahr hat EPAM eine neue Niederlassung in Berlin eröffnet, umKunden in den Bereichen Cloud, Data und digitale Modernisierung in verschiedenen