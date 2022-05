PAYBACK App als "kundenfreundlichste App 2022" ausgezeichnet - Studienbestwert bei über 550 untersuchten Apps (FOTO)

München (ots) - Die PAYBACK App ist die "kundenfreundlichste App 2022". In einer

aktuellen Studie wurde sie nicht nur als "Beste App" in der Kategorie

"Bonusprogramme" ausgezeichnet, sondern erzielte on top unter den insgesamt über

550 untersuchten Apps den höchsten Punktewert u.a. vor PayPal, Wetter.com,

Signal, Uber oder der Netto-App. Die PAYBACK App ermöglicht es den insgesamt 31

Mio. PAYBACK Kund:innen, bei 680 Partnerunternehmen mobil zu shoppen, Punkte zu

sammeln, sie einzulösen und zu sparen, und sie bietet mit PAYBACK PAY zudem eine

der beliebtesten mobilen Zahlungsfunktionen in Deutschland.



"Bedienerfreundlich und vorteilhaft - so wird unsere App von den Nutzer:innen

bezeichnet, und über diese großartige Bewertung freuen wir uns natürlich sehr.

Unsere Mission ist es seit Jahren, möglichst viele Services zu bündeln. In den

vergangenen Monaten sind besonders viele Innovationen wie PAYBACK GO oder

gemeinsam mit Aral Fuel&Go dazu gekommen, für noch mehr Flexibilität beim

mobilen Bezahlen kann bei PAYBACK PAY nun auch eine Kreditkarte hinterlegt

werden, all dies wird geschätzt", so Michael Eichhorn, Director Digital POS und

PAY bei PAYBACK.