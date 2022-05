Olpe (ots) - Mit ihren Produktlösungen bietet die Schell GmbH & Co. KG optimale

Besonders starkes Wachstum von 20 Prozent gab es in Asien und Südeuropa. Dortführten die langen Lockdown-Phasen in 2020 zu einer vermehrten Nachfrage in2021. In Osteuropa beträgt die Wachstumsrate 14 Prozent und in Westeuropa 10Prozent. Leichte Umsatzrückgänge sind in Middle East zu verzeichnen. Damit weistder Exportmarkt mit 13 Prozent eine ähnlich hohe Wachstumsrate auf wie dasInland mit 14 Prozent. In absoluten Zahlen entspricht das einem Umsatz von 74Millionen Euro für das Inland und 58 Millionen Euro für das Ausland. Dabei istdie Umsatzsteigerung vor allem auf eine erhöhte Mengennachfrage zurückzuführen.So konnte der Absatz in Stück sogar um 23 Prozent gesteigert werden."Die Corona-Pandemie hat weltweit das Bewusstsein für Handwasch-Hygienegeschärft. Aber auch das Thema Trinkwasserhygiene rückte stärker in den Fokus.Denn bei längeren Schließzeiten von Gebäuden wie Schulen oder Büros kannWasserstagnation zu einer kritischen Vermehrung von gefährlichen Bakterien wieLegionellen in den Trinkwasser-Installationen führen. Unsere berührungslosenArmaturen sowie intelligente Systemlösungen wie das Wassermanagement-System SWSund der Online-Service SMART.SWS unterstützen dabei, Nutzer, Gebäude undInvestitionen zu schützen", erklärt Andrea Schell die verstärkte Nachfrage nachSchell Produkten.Wachstum und Re-Invest sind bei Schell eng verknüpftDarüber hinaus haben die gute europäische Geschäftslage in der Haus- undGebäudetechnik sowie die im Vergleich zum Wettbewerb gute Lieferfähigkeit denSchell Jahresumsatz positiv beeinflusst. "Wir haben klar von unserem Standort'Made in Germany' profitiert: Dank unserer beiden Produktionswerke in Olpekonnten wir die erhöhte Nachfrage nach unseren Produkten meist kurzfristigbedienen, daher überproportional zum Markt wachsen und Marktanteile gewinnen",erläutert Andrea Schell. Große Teile der erwirtschafteten Gewinne re-investierendie Gesellschafter in das Unternehmen. So hat der Armaturenhersteller 2021 diegrößte Einzelinvestition seiner Geschichte getätigt: "Mit einer neuen modernenMontage- und Verpackungsanlage werden wir uns am Standort Olpe zukunftsweisendaufstellen, voraussichtlich Mitte des Jahres wird die Anlage in Betrieb gehen",so Andrea Schell. Neue Arbeitsplätze wurden geschaffen und die Mitarbeiterwurden über Sonderprämien für das gute Umsatzergebnis belohnt.Für die Zukunft aufgestelltDie weitere Entwicklung des Unternehmens sieht Andrea Schell grundsätzlichoptimistisch. "Allerdings ist es in diesen Zeiten schwierig eine tragfähigePrognose abzugeben. Es gibt zu viele Faktoren, die Einfluss auf unserUnternehmen und den allgemeinen Markttrend haben können. So ist beispielsweiseunser wichtigster Rohstoff Messing gegenüber 2020 um ca. 50 Prozent teurergeworden und dieser Trend setzt sich leider auch dieses Jahr fort. Natürlichwerden wir unsere Preise weiterhin so fair wie möglich gestalten." Die Zukunftfest im Blick und flexibel agierend ist bei Schell auch künftig mit innovativenProdukt-Lösungen im Bereich Sanitärarmaturen und Wassermanagement zu rechnen.Dabei nutzt das Unternehmen Digitalisierung als Chance für die Weiterentwicklungvon zukunftsorientierten Produkten, um einen Mehrwert für Kunden, Partner unddie Gesellschaft zu bieten.