Beim Heizen mit Öl und Gas Energie sparen

Berlin (ots) - Der Krieg in der Ukraine hat die Preise bei Gas und Öl weiter in

die Höhe getrieben. Prognosen darüber, wie sich die Krise auf die

Energieversorgung auswirken wird, sind schwierig. Eines aber ist sicher: Durch

sparsames Verhalten und kleinere Modernisierungsmaßnahmen können Sie Ihren

Verbrauch von Gas und Öl reduzieren. Wie es geht, erklärt das Serviceportal

"Intelligent heizen".

(https://intelligent-heizen.info/beim-heizen-mit-oel-und-gas-energie-sparen/)



Die Preise für Gas und Öl sind bereits im vergangenen Jahr deutlich gestiegen:

Laut Statistischem Bundesamt wurde im Zeitraum von Januar bis Dezember 2021 das

Heizöl um 31 Prozent teurer, beim Gas waren es acht Prozent. Der Krieg in der

Ukraine hat zu weiteren Preissteigerungen geführt. Und es ist damit zu rechnen,

dass im Laufe des Jahres 2022 das Heizen mit Öl und Gas noch teurer wird.

Energie sparen und so effizient wie möglich heizen, ist also angesagt.