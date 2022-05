Anlass der Studie: Erststudie

Empfehlung: Kaufen

seit: 03.05.2022

Kursziel: 24,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



Muss ein guter Service her? Dann geh' doch zu Serviceware!

Viele Unternehmen sind infolge der voranschreitenden Digitalisierung zunehmend mit einer schwächer werdenden Service-Qualität und -Effizienz ihrer internen und externen Dienstleistungen konfrontiert. Insbesondere wichtige Informationen über Transparenz, Leistung und Kosten involvierter Service-Prozesse stehen oftmals nur begrenzt zur Verfügung. Dies manifestiert sich sowohl in der Kundenbetreuung als auch im innerbetrieblichen Organisationsablauf in Form erheblicher Ineffizienzen. Die rapide steigende Relevanz des auf diese Bereiche abzielenden Enterprise-Service-Management-Marktes (ESM) ergibt sich folglich aus dem zentralen Vorteil, Service-Bedarf und -Angebot mit ESM-Lösungen strukturiert managen zu können.



Serviceware wurde 1998 gegründet und leitete im Zuge einer Buy-and-Build-Strategie ab 2003 die sukzessive Umgestaltung seines Leistungsportfolios ein, um auf die wachsende Nachfrage in genau diesem Markt zu reagieren. Heute verfügt der Software-Anbieter infolgedessen dank seiner All-in-One-ESM-Lösung über eine einzigartige

One-Stop-Shop-Positionierung. Die integrierte Software-Suite umfasst derzeit fünf Module, die allesamt attraktive Wachstumschancen aufweisen. Die kombinierte Lösungskompetenz in nahezu allen relevanten ESM-Segmenten ist u.E. ein entscheidender Faktor für die Gewinnung von Ausschreibungen sowie die Realisierung umfassender Cross- und Upselling-Potenziale. Die eigenen Lösungen werden dabei selektiv durch IT-Infrastruktur von Drittanbietern ergänzt.



Die infolge des Börsengangs eingeleitete Wachstumsinitiative avisiert darüber hinaus eine verstärkte Internationalisierung, die vermehrte Gewinnung von Großkunden, eine umfassende SaaS-Transformation und eine KI-gestützte sowie anorganische Erweiterung des ESM-Portfolios. In der jüngeren Vergangenheit von 2017 bis 2021 erhöhten sich die SaaS/Service-Erlöse dabei bereits überproportional mit einer CAGR von +35,9% (Konzern: +17,1%), wodurch der Anteil wiederkehrender Umsätze inzwischen 61,5% beträgt.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 24,00 Euro