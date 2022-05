eparkstation Passt auf jeden Fall (FOTO)

Buchholz-Mendt (ots) - Unter dem Namen https://eparkstation.de/ haben die

Spezialisten der EM-Gruppe (https://www.em-plan.net/unternehmen-emp/) und iSATT

(https://www.isatt.de/) ihre Aktivitäten rund um die Ladeinfrastruktur im Umfeld

von Bestandsimmobilien gebündelt. eparkstation Kunden, die an ihrer Immobilie

Ladestationen für E-Mobilität zur Verfügung stellen wollen, können zwischen drei

Anwendungsfällen wählen.



eparkstation bietet für seine Kunden verschiedene Use Cases / Anwendungsfälle

an. Der Kunde, der an seiner Immobilie Ladesäulen zur Verfügung stellen will,

kann wählen, ob er das Management der Ladestationen ganz, teilweise oder gar

nicht in die Hand nimmt.