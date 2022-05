BERENBERG stuft RECKITT auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Fulvio Cazzol

Analysiertes Unternehmen: RECKITT

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 77

Kursziel alt: 74,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Reckitt nach Zahlen von 7460 auf 7700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Herstellers von Reinigungsprodukten und Haushaltswaren sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aussagen zu Belastungen durch höhere Kosten seien nicht allzu überraschend. Künftig dürften sich die einzelnen Bereiche des Unternehmens etwas ausgeglichener entwickeln./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 11:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.