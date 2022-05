Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) -- Social-Listening-Studie: Künstliche Intelligenz offenbart öffentliche Meinungüber Firmen aus 276 BranchenDie Unternehmensberatung BearingPoint, die Carglass-Autowerkstätten, derSpielwarenhändler MyToys. Grundverschiedene Geschäfte, aber mit einer großenGemeinsamkeit: Kein anderes Unternehmen genießt in ihren jeweiligen Branchenderzeit im Auge der Öffentlichkeit einen besseren Ruf - und wie nur siebenweitere Firmen werden sie bereits zum sechsten Mal in Folge von Focus Money imRahmen des Deutschlandtests mit einem Siegel für "Höchste Reputation"ausgezeichnet. Die "Sextuplett-Sieger" sind damit von Anfang an ununterbrochenin der Spitzengruppe der gleichnamigen Studienreihe des IMWF vertreten. DasInstitut für Management- und Wirtschaftsforschung untersucht und vergleichtdarin jeweils über einen Zeitraum von zwölf Monaten branchenspezifisch, welchenRuf Firmen und Marken im öffentlichen Online-Diskurs im Hinblick auf dieQualität ihrer Produkte und Services, ihre Attraktivität als Arbeitgeber, diePerformance ihres Managements sowie ihre Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeitgenießen. Für die aktuelle Ausgabe wurden mit Hilfe Künstlicher Intelligenz 438Millionen öffentliche Online-Quellen inklusive redaktioneller Angebote undSocial Media im Hinblick auf die Reputation von rund 14.500 Unternehmen undMarken im Zeitraum vom 01. März 2021 bis zum 28. Februar 2022 durchleuchtet. ImZuge dieser Social-Listening-Analyse konnten sich 1.525 Betriebe aus 276Branchen für das Siegel "Höchste Reputation" qualifizieren.In verbrauchernahen Sparten verdienten sich neben MyToys und Carglass vierweitere Branchensieger zum sechsten Mal in Folge das Siegel für "HöchsteReputation". Als bester Online-Versandhändler hat Zalando Grund, vor Glück zuschreien. Auch wenn man sich nicht darauf ausruhen sollte, verfügt der alsDänisches Bettenlager bekannt gewordene Matratzenhändler Jysk über ein ebensodickes Reputationspolster. Geht es um Fernseher bis hin zu Heimkinoanlagen,genießt kein Wettbewerber mehr Ansehen als Panasonic, und im BereichBaufinanzierung steht Interhyp im Kurs der öffentlichen Meinung ganz oben.Guter Ruf mit Brief und Siegel im Geschäft Business-to-BusinessInklusive BearingPoint haben im B2B-Bereich vier Branchensieger mit deraktuellen Erhebung ihr Siegel-Sextuplett voll gemacht. Der auf Industriekundenausgerichtete bayrische Traditionskonzern Rohde & Schwarz setzt dabei imHinblick auf die Unternehmensreputation den Maßstab für die Anbieter vonMesstechnik. Im Bereich Automatisierungs- und Systemtechnik elektrisiert der anverschiedenen Standorten im Bundesgebiet mit rund 8.500 Mitarbeitern vertretene