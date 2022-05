Nürnberg (ots) -



- Sorge um künftige finanzielle Situation belastet viele Bundesbürgerinnen und

Bundesbürger

- Geringe Bereitschaft zum Sparen im Energiebereich



Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs ist die Zahl derer gestiegen, die sich um ihre

künftige finanzielle Situation sorgen. Fast drei von zehn Bundesbürgerinnen und

-bürger beunruhigen die Auswirkungen des Konflikts auf die eigenen Finanzen.

Dabei sind es vor allem die Älteren, die unter den steigenden Preisen und damit

einhergehenden zunehmenden Ängsten leiden. Dennoch können sich nur wenige

Deutsche vorstellen, weniger mit dem Auto zu fahren oder die Heizung

herunterzudrehen. Dies sind Ergebnisse der bevölkerungsrepräsentativen Studie

"TeamBank-Liquiditätsbarometer", für die mehr als 3.000 Bundesbürgerinnen und

Bundesbürger befragt wurden.





Die stark gestiegenen Preise etwa für das Heizen oder die Mobilität wirken sichimmer stärker auf den eigenen Geldbeutel aus. Deshalb hat sich die Sorge derDeutschen um ihre zukünftige Finanzlage seit Ausbruch des Ukraine-Kriegsverschärft: 28 Prozent der Bundesbürgerinnen und -bürger gehen im März 2022davon aus, dass sich ihre finanzielle Lage in den kommenden drei bis fünf Jahrenverschlechtert. Nur zwei Monate vorher, im Januar 2022, waren noch 24 Prozentdieser Ansicht.Besonders stark leiden die über 50-Jährigen unter den gestiegenen Preisen. 37Prozent der Generation 50Plus rechnen im März 2022 mit einer Verschlechterungihrer finanziellen Situation in den kommenden drei bis fünf Jahren. Vor Ausbruchdes Ukraine-Krieges waren es noch 31 Prozent. Die Jüngeren unter 30 Jahrenhingegen schätzen ihre finanzielle Zukunft ähnlich ein wie vor Kriegsbeginn."Bereits im letzten Jahr sahen wir in der gesamten Wertschöpfungskette punktuellhohe Preissteigerungen, insbesondere aufgrund unterbrochener Lieferketten.Dieser Effekt wurde durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine nocheinmal verstärkt," erläutert Frank Mühlbauer, Vorstandsvorsitzender der TeamBankAG. "Die zukünftige Entwicklung der Inflation hängt auch von den Leitzinsen inEuropa ab. Experten rechnen mit einem ersten Zinsschritt bereits in diesemJuli."Geringe Bereitschaft zum Sparen im EnergiebereichTrotz der stark gestiegenen Kosten ist die Bereitschaft zum Sparen imEnergiebereich eher gering. Wenn die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ihreAusgaben um 100 Euro pro Monat reduzieren müssten, würden sich lediglich 22Prozent bei den Ausgaben für Transport und Verkehr einschränken. Beim Heizen undWarmwasserverbrauch gilt das sogar nur für 14 Prozent, beim Strom für elfProzent. Ähnlich ist es bei den Lebensmitteln. Obwohl die Preise stark gestiegen