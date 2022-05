München (ots) - Versicherungsgruppe die Bayerische: 2021 starkes Wachstum über

dem Marktdurchschnitt, Eigenkapital auf Rekordniveau, mehr als 1 Mio. Kundinnen

und Kunden gewonnen.



Die Versicherungsgruppe die Bayerische verzeichnet 2021 ein Wachstum bei den

Beitragseinnahmen um +16% auf mehr als 722 Millionen EUR. Die Anzahl der

Kundinnen und Kunden erhöht sich um 10% auf mehr als 1 Mio. Das Neugeschäft in

allen Sparten wurde erheblich gesteigert. Die Netto-Verzinsung der

Kapitalanlagen liegt bei der Konzernmutter bei 4,9% und bei der BL die

Bayerische Leben bei 5,9% und damit in der Spitzengruppe des Marktes. Der

Jahresüberschuss ist mit 11 Mio. Euro im Plan. Das Eigenkapital der Gruppe

konnte um mehr als 32% auf 372 Mio. EUR und damit auf den höchsten Stand der

163-jährigen Unternehmensgeschichte gesteigert werden.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Der Versicherungsgruppe die Bayerische gelingt es trotz der anspruchsvollenRahmenbedingungen auch im Jahr 2021 erheblich zu wachsen. Im zweitenPandemie-Jahr sind die Bruttobeitragseinnahmen sogar noch stärker als imvorangegangenen Geschäftsjahr und um 16 Prozent auf 722 Mio. Euro gestiegen. DasWachstum liegt damit weit über dem Branchendurchschnitt, den der Gesamtverbandder Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit +0,2 Prozent beziffert.Sehr positiv entwickelte sich auch die Anzahl der Versicherten: Über 1 Mio.Kunden setzen mittlerweile auf Versicherungs- und Vorsorgelösungen derBayerischen. Der Jahresüberschuss betrug 11 Millionen Euro und bleibt damitleicht unter dem der Vorjahre aber genau auf Plan.Auch das aktuelle Geschäftsjahr 2022 beginnt positiv für die Bayerische: In denersten vier Monaten Januar bis April wuchs das Neugeschäft in Leben um 15Prozent auf 240 Millionen Euro Beitragssumme. In Komposit legte das Neugeschäftin den ersten vier Monaten 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 Prozentauf fast 17 Millionen Euro zu.Sparte LebenDie Sparte Leben mit der BL die Bayerische Lebensversicherung AG und derKonzernmutter Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. konnte insgesamt 19Prozent bei den gebuchten Brutto-Beitragseinnahmen zulegen. Allein die BLverzeichnete ein Wachstum von 30 Prozent. Der GDV verzeichnet im Vergleich fürdie Branche der Lebensversicherer einen durchschnittlichen Rückgang von -1,7Prozent."Trotz der steigenden Inflation und dem zugleich niedrigen Leitzins ist dieBayerische in der Sparte Leben hervorragend aufgestellt. Wir können dabei auchauf die Sicherheitsmittel bauen, die wir seit der Finanzkrise 2008kontinuierlich weiter ausgebaut haben", sagt Dr. Herbert Schneidemann,Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe die Bayerische. Insgesamt