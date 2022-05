FDP sieht Pläne für weniger Biosprit skeptisch / Kraftstoff aus Pflanzen sei nötig im Kampf gegen Klimawandel, so Vizefraktionschefin Konrad. Sie sieht keine große Konkurrenz zu Lebensmittelproduktion

Berlin (ots) -



Die von mehreren Bundesministerien angestrebte Reduzierung des

Einsatzes von Lebensmitteln als Kraftstoff droht an der FDP zu

scheitern. "Biokraftstoffe sind eine wichtige Technologie zum Übergang in die

Klimaneutralität des Verkehrs und oftmals durch den Einsatz von Abfällen und

Reststoffen gar keine Konkurrenz zur

Lebensmittelproduktion", sagte der Tageszeitung "taz" (Dienstagausgabe) Carina

Konrad, die für Landwirtschaft und Umwelt zuständige Vize-Fraktionsvorsitzende

der Liberalen im Bundestag. Behauptungen über einen Konflikt "Tank gegen

Teller" griffen zu kurz.



"In der aktuellen Lage sind die kurzsichtigen Vorschläge zum Stopp der

Beimischung kein echter Problemlöser, da die eingesetzten Pflanzensorten nicht

für Nahrungsmittel verwendet werden können", ergänzte die Abgeordnete. Alle

kostengünstigen Methoden zur Senkung des CO2-Ausstoßes müssten genutzt werden.

"Denn steigende Energiepreise sind auch ein Risiko für die

Ernährungssicherheit."