LKQ erwartet erhebliche Kosten- und CO2-Einsparungen durch Reparatur und Aufbereitung von Traktionsbatterien

Zug, Schweiz (ots) - In einer gemeinsamen Studie haben die RWTH Aachen und LKQ

die Herausforderungen durch defekte und ausgemusterte Batterien von Elektroautos

untersucht und zeigen mögliche Lösungen für Wiederverwendung, Aufbereitung,

Reparatur und Recycling von Batterien auf.



Auf dem 43. Internationalen Wiener Motorensymposium stellten der Lehrstuhl

"Production Engineering of E-Mobility Components" (PEM) der RWTH Aachen und LKQ

Europe ihre Forschung zu den Herausforderungen für Traktionsbatterien vor, die

durch Alterung und Nutzung auftreten, wie z. B. Ausfälle von Komponenten oder

abnehmende Leistung. Sie bewerten Vorteile, Kosten und Emissionsminderungen

durch ein geschlossenes Kreislaufsystem. Das zukunftsorientierte Projekt

konzentriert sich auf Ressourcenschonung, den Erhalt des Restwerts von

Elektroautos und die Verlängerung der Batterielebensdauer, um das Auto bei guter

Leistung fahrbereit zu halten.





"Die E-Mobilität nimmt Fahrt auf - und muss aufpassen, dass sie dabei ihreneigenen Nachhaltigkeitsanspruch nicht ausbremst. Die Menge derLithium-Ionen-Batterien, die sich im letzten Abschnitt ihres 'Lebens' imElektrofahrzeug befinden, wird in den kommenden Jahren massiv steigen", meintProfessor Achim Kampker, Gründer und Leiter des PEM-Lehrstuhls an der RWTHAachen. "Deshalb müssen wir wirtschaftliche und nachhaltige Konzepte für dieOptimierung und die Wiederverwendung von Antriebs-Akkus entwickeln - und letztenEndes auch für die Rückgewinnung der Rohstoffe."Arnd Franz, CEO von LKQ Europe: "Wir wollen die Ersten sein bei derElektrifizierung im Independent Aftermarket. Unsere Zusammenarbeit mit der RWTHAachen ist ein entscheidender Teil unserer Strategie, Diagnose,Rücknahmelogistik, sowie Reparatur und Recycling für Traktionsbatterienanzubieten. Als größter Fahrzeugverwerter baut LKQ seine Lösungen für dengesamten Lebenszyklus für Elektroautos zügig aus."Die Studie konzentriert sich auf kritische Elemente und mögliche Lösungen in derWertschöpfungskette. Ein vollständig geschlossener Kreislauf ergibt die höchstenEinsparungen bei Kosten und CO2-Emissionen, was die Bedeutung derBatteriereparatur und -aufbereitung verdeutlicht. Das Recycling von Rohstoffenbleibt wichtig, sollte aber nur als letzte Möglichkeit betrachtet werden.Die Traktionsbatterie ist das teuerste Teil eines Elektroautos, und man gehtdavon aus, dass sie 10-14 Jahre hält, bis sie ausgetauscht werden muss. Hierliegt heute häufig noch kein geschlossener Batteriekreislauf vor, wasMaterialabfälle und kostspielige Entsorgung zur Folge hat. Doch die Knappheitvon Rohstoffen, Emissionsreduktionsziele und Kostenüberlegungen verlangen