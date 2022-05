Joshua Hofert wird neuer Vorstand Kommunikation bei terre des hommes (FOTO)

Osnabrück (ots) - Das Präsidium von terre des hommes hat Joshua Hofert zum neuen

Vorstand Kommunikation berufen. Er tritt sein Amt in der Bundesgeschäftsstelle

von terre des hommes in Osnabrück zum 1. Juni an.



"Wir freuen uns, mit Joshua Hofert einen Kinderrechtsexperten gefunden zu haben,

der in seinen jungen Jahren eine außerordentliche kommunikative Kompetenz und

eine ebensolche Kenntnis politischer Prozesse mitbringt und zudem unsere

Projektarbeit in vielen Regionen der Welt aus eigener Anschauung kennt. Mit ihm

werden wir das politische Profil von terre des hommes weiter schärfen und uns

für die Durchsetzung der Rechte von Kindern weltweit stark machen", erklärte

Regina Hewer, Vorsitzende des Präsidiums von terre des hommes.