LexisNexis Risk Solutions übernimmt verhaltensbiometrischen Innovator BehavioSec

Neue verhaltensbiometrische Lösung bietet mehr Verteidigungsebenen und schafft mehr Identitätsvertrauen für Kunden ohne zusätzliche Reibung

ATLANTA, 3. Mai 2022 /PRNewswire/ --LexisNexis Risk Solutions, ein RELX Unternehmen, hat die Übernahme von BehavioSec, einem Anbieter fortschrittlicher verhaltensbiometrischer Technologien, bekannt gegeben. BehavioSec wurde 2008 in Schweden gegründet und ist in den USA und der EMEA-Region vertreten. Das Unternehmen bietet eine hochgradig prädiktive verhaltensbiometrische Lösung an, die Verhaltensanalysen für eine kontinuierliche Authentifizierung nutzt, um Identitätsvertrauen aufzubauen und Betrug zu verhindern. Die Lösungen von BehavioSec werden Teil der Business Services Gruppe innerhalb von LexisNexis Risk Solutions und erweitern die auf Geräte und digitale Identität ausgerichteten Angebote, wie z.B. LexisNexis ThreatMetrix.