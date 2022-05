(PLX AI) – Molson Coors Q1 adjusted EPS USD 0.29 vs. estimate USD 0.19.Q1 net income USD 151.5 millionQ1 adjusted net income USD 63.8 million vs. estimate USD 43 millionQ1 sales USD 2,214.6 million vs. estimate USD 2,132 millionCFO says delivering …

Molson Coors Q1 Earnings 50% Better Than Consensus as Hard Seltzer Sales Soar

