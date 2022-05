WOLFSBURG (dpa-AFX) - Europas größter Autokonzern Volkswagen bleibt bei den Gewinnen in der Erfolgsspur, obwohl sich die Probleme weiter aufzutürmen scheinen. Auch im ersten Quartal verdienten die Wolfsburger kräftig. VW-Chef Herbert Diess kann das Geld für die anstehenden Aufgaben gut gebrauchen, vor allem, falls sich das Umfeld noch einmal deutlich eintrüben sollte. An diesem Mittwoch gibt es Details zum ersten Quartal.

Auf den ersten Blick ist die Lage für VW und auch für die Branche ziemlich brenzlig: An allen Ecken fehlen nach wie vor Elektronikchips für die Autoproduktion. Durch den russischen Krieg gegen die Ukraine hat sich die Lage bei wichtigen Zulieferteilen nochmal verschärft - und vor allem drohen hohe Preissteigerungen bei Rohmaterialien und Energie. In China, dem wichtigsten Einzelmarkt für VW und der von Managern vielbeschworenen "zweiten Heimat", sorgte der restriktive Umgang mit Covid-Infektionen ebenfalls dafür, dass die Bänder für längere Zeit angehalten werden mussten, weitere Produktionsstopps drohen.

So kam es, dass VW bei einer laut eigener Aussage nach wie vor starken Nachfrage im ersten Quartal im Jahresvergleich weltweit nur 1,9 Millionen Fahrzeuge an die Kunden ausliefern konnte - gut ein Fünftel weniger als vor einem Jahr. Hochgerechnet auf das Jahr wären das weniger als 8 Millionen Fahrzeuge, vor dem Ausbruch der Corona-Krise verkaufte VW fast 11 Millionen Stück.

Aber: Schon seit geraumer Zeit haben sich die Finanzzahlen von den Verkaufszahlen ein Stück weit entkoppelt. Denn das geringe Angebot an Fahrzeugen sorgt bei hoher Nachfrage und langen Lieferzeiten für deutliche Preissteigerungen bei Neu- und Gebrauchtwagen. Von beidem profitieren die Hersteller. Bei neuen Autos müssen kaum noch Rabatte gegeben werden. Und die Leasing-Rückläufer können teils weit über den erwarteten Restwerten weiterverkauft werden. Bei etwa zwei Drittel Anteil gewerblicher Fahrzeuge an den Neuzulassungen ist auch das ein riesiges Geschäft für die Autobauer.

Volkswagen fuhr in den Monaten Januar bis März laut vorläufigen Zahlen ein um Sondereinflüsse bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 8,5 Milliarden Euro ein. Davon stammten 3,5 Milliarden Euro aus Sicherungsgeschäften, mit denen sich VW gegen anziehende Preise bei Rohmaterialien absichert. In der Bilanz steigt der rechnerische Wert dieser Verträge mit tatsächlich steigenden Preisen an - wie zuletzt angesichts des Krieges in der Ukraine geschehen. Tatsächlich zu Geld machen kann VW die Kontrakte kaum, weil das Unternehmen auf die Teile angewiesen ist.





Seite 2 ► Seite 1 von 3