Impfung und Corona-Pille bescheren Pfizer starken Jahresstart

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Covid-Impfung und die Pille gegen einen schweren Verlauf der Krankheit haben den US-Pharmariesen Pfizer im vergangenen Quartal massiv angetrieben. Der Umsatz kletterte im ersten Jahresviertel im Vergleich zum Vorjahr um fast 80 Prozent auf nahezu 25,7 Milliarden US-Dollar (24,4 Mrd Euro), wie der US-Konzern am Dienstag in New York mitteilte. Die beiden Mittel herausgerechnet betrug das Wachstum aus eigener Kraft lediglich zwei Prozent. Unter dem Strich verdiente der weltgrößte Arzneimittelhersteller im Berichtszeitraum knapp 7,9 Milliarden Dollar, das waren 61 Prozent mehr als im bereits dank der Impfung erfolgreichen ersten Quartal des Vorjahres. Damit schnitt Pfizer noch besser ab als erwartet.

Für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand seine Umsatzerwartungen für den Konzern und die Prognosen für seine beiden Covid-Präparate. Wegen eines negativen Effekts aus einer neuen Rechnungslegungsvorschrift wurde hingegen das Konzernziel für das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) auf 6,25 bis 6,45 Dollar gekürzt. Ursprünglich standen hier jeweils zehn US-Cent mehr im Plan, der relevante negative Effekt wurde mit elf Cent beziffert./tav/jha/