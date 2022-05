(Neu: Aussagen von Arbeitsminister Hubertus Heil)



NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Beschäftigung ist auf einem Hoch, die Zahl der Arbeitslosen sinkt: Der Ukraine-Krieg hat den deutschen Arbeitsmarkt bisher nicht erschüttern können. "Dem Grunde nach sehen wir ehrlich gesagt keine Anzeichen für einen grundlegenden Trendwechsel in dem positiven Ausblick, trotz des Krieges", sagte der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, am Dienstag in Nürnberg.

Die Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt könnte nach seiner Einschätzung am ehesten durch einen Lieferstopp für russisches Gas in Schieflage gebracht werden. "Ich würde das lieber nicht ausprobieren wollen", sagte Scheele zum Szenario eines Stopps von Gaslieferungen aus Russland. Sollten wichtige Anlagen etwa in der chemischen Grundstoffindustrie zum Stillstand kommen, könnten sie unter Umständen nicht wieder hochgefahren werden. "Das kann eine Kettenreaktion auslösen, die man alleine mit Kurzarbeit nicht auffangen kann", sagte Scheele.