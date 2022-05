Automatisieren wie die Großen / Auch kleine Betriebe setzen zunehmend auf Roboter. Kompakte, intelligente Neuentwicklungen machen es möglich (FOTO)

Eschborn (ots) - Lange Zeit arbeiteten Roboter nur in der Automobilindustrie und

in der Massengüterproduktion, gut abgesichert hinter Schutzzäunen. Intelligenz

und intuitive Bedienung machen die automatisierten Helfer mittlerweile auch für

kleine Unternehmen und Handwerksbetriebe interessant.



Metzgermeister Josef Klein aus Straß im Landkreis Neu-Ulm hat lange nach einer

Lösung gesucht, wie er seine Kunden auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten

versorgen könnte. Heraus kam ein Verkaufsautomat mit einem Roboter, der auf

Schienen durch den Kühlraum fährt und aus den Regalen die Bestellungen

einsammelt. Kunden, die am Automaten bestellen, können dem Roboter durch ein

Fenster zusehen, wie er Aufschnitt, Bratwürste oder Käsewiener in einen Korb

legt und durch einen Ausgabe-Schacht hinausfährt. Bezahlt wird kontaktlos.