IoT Inspector wird ONEKEY - Die Zentrale Plattform für automatische IIoT/OT Sicherheit und Compliance

Düsseldorf (ots) - Neuer Name unterstreicht erweiterten Fokus für Industrie(IIoT), Produktion (OT) und Internet der Dinge (IoT)Das deutsche IT-Security-Unternehmen IoT Inspector gibt sich einen neuen Namen.Das Spezialisten-Team für die automatische Analyse von IoT Geräten heißt jetztONEKEY und betreibt weiterhin die führende Europäische Plattform fürindustrielle Steuerungen (IIoT), Produktionsanlagen (OT) und andere smarteGeräte (IoT).Mit dem neuen Namen unterstreicht das Unternehmen die bereits seit Anfang 2022erfolgte stärkere Ausrichtung auf die Sicherheit im industriellen Bereich desInternet der Dinge: "In den letzten Monaten ist der Bedarf in speziell diesemBereich - Sicherheit in der Firmware von Industrieanlagen, praktisch jedem Gerätmit Anschluss an ein Netzwerk - enorm gewachsen. Gleichzeitig ist durch etlicheSkandale klar geworden, dass Hersteller und Nutzer ein einfaches Systembenötigen, um die Sicherheit und Compliance von industriellen Geräten zuüberprüfen. Wir streben an, die essentielle Lösung - die ONEKEY-Solution - zusein, wenn es um die sichere Entwicklung, Beschaffung und dauerhafte Überwachungvon IoT-Geräten geht", sagt Jan Wendenburg, CEO von ONEKEY. Erst vor wenigenWochen hatte das Unternehmen massive Sicherheitslücken in Chipsätzen vonRealtek, in Broadcom-gestützten Geräten und in anderen Devices entdeckt, dienicht nur im privaten Umfeld, aber vor allem in Unternehmensnetzwerken zu findensind.Hacker nutzen Expertenwissen!Mit sogenannten technischen Advisories, d.h. technischen Details zuSchwachstellen, hat ONEKEY in den vergangenen Monaten Unternehmen undInstitutionen geholfen, teils gravierende Sicherheitslücken aufzudecken.Vielfach gemeinsam mit den Herstellern wurde zudem schnellstens an der Behebungder Probleme gearbeitet. Hacker nutzen allerdings mittlerweile auch dasExpertenwissen: "Nach der Veröffentlichung von technischen Hinweisen zuSicherheitslücken beginnen Hacker oft unmittelbar, eben diese Lücken zuattackieren. Daher fordern wir auch eine allgemeine verpflichtendeBasis-Sicherheitsprüfung von Software für industrielle Steuerungen undProduktionsanlagen im Herstellungs- und Beschaffungsprozess", fordert JanWendenburg, CEO von ONEKEY. Denn nicht selten würden veraltete oder schadhafteBibliotheken anderer Hersteller eingebunden, welche das Gesamtsystem schwächen -solche Schwachstellen, die nie entdeckt wurden, wandern so von einerGerätegeneration zur nächsten. Für das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf istdaher der neue Name nicht nur eine neue Marke - sondern die Grundlage für einen360-Grad-Blick auf alle verbundenen Geräte, egal ob im industriellen,