PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas ist trotz der Verwerfungen infolge des Ukraine-Kriegs mit deutlich mehr Gewinn in das Jahr gestartet. Auch dank starker Geschäfte im Investmentbanking stand unter dem Strich ein Überschuss von 2,1 Milliarden Euro - fast ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Dienstag in Paris mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine und steigender Inflationsraten sprang der Handel mit Wertpapieren kräftig an - was der Bank zugutekam.

An der Börse wurden die Nachrichten mit Wohlwollen aufgenommen. Die BNP-Aktie legte bis zur Mittagszeit um rund drei Prozent auf 50,27 Euro zu und war damit Spitzenreiter im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 . Während der europäische Banken-Branchenindex insgesamt um rund ein Prozent stieg, lag die BNP-Aktie dort auf dem zweiten Platz hinter der Erste Group und vor der Deutschen Bank . Seit dem Jahreswechsel hat das Papier aber immer noch rund 17 Prozent eingebüßt.