Gustavo Gusto erneut ausgezeichnet / Unternehmen gehört wiederum zu den schnellst wachsenden Unternehmen in Europa / Zum dritten Mal in Folge wird Gustavo Gusto Top-Marke / Platz 1 im DEUTSCHLAND TEST (FOTO)

Geretsried (ots) - Gleich über drei neue Auszeichnungen darf sich der

Premium-Tiefkühlpizzahersteller Franco Fresco mit seiner Marke Gustavo Gusto

freuen. So gehört das Unternehmen nach einer Übersicht der Financial Times (FT)

wiederum zu den 1.000 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa. Höchste

Wertschätzung bringen die Verbraucher/innen laut DEUTSCHLAND TEST dem

Unternehmen entgegen. Mit dem maximalen Score von 100 landete Franco Fresco in

der Branche Tiefkühlkostanbieter auf Platz 1.



Und zum dritten Mal in Folge wurde Gustavo Gusto von der Lebensmittel Zeitung

als Top-Marke des Jahres ausgezeichnet.