- Automatisierte Haushaltsprüfung als Schlüssel für die Kreditentscheidung

- Jeder vierte Eigentümer mit Anschlussbedarf kann sich ein eigenhändig an Handy

oder Laptop abgeschlossenes Darlehen vorstellen



Ein halbes Jahr nach dem ersten digitalen Abschluss verzeichnet die Interhyp AG

eine steigende Bereitschaft bei der Online-Baufinanzierung. Vor allem um Zeit zu

sparen, zeigen sich laut Umfragen immer mehr Käuferinnen und Käufer bereit,

online zu finanzieren. "Für ein Gros der Kundinnen und Kunden bleibt die

persönliche Beratung essentiell. Gleichzeitig gibt es einen Kundenkreis, der

sich freut, wenn er nebst der persönlichen Beratung den Prozess noch mit

digitalen Tools beschleunigen kann", sagt Marcus Fienhold, Chief Digital Officer

der Interhyp Gruppe, Deutschlands größtem Vermittler privater Baufinanzierungen.

Laut einer Statista-Umfrage von Interhyp im Jahr 2021 kann sich jeder Fünfte

hierzulande den digitalen Abschluss der ersten Baufinanzierung vorstellen. Bei

der Anschlussfinanzierung sind es gemäß aktuellen Umfrageergebnissen noch einmal

mehr.





Als Pionier der digitalen Baufinanzierung in Deutschland setzt Interhyp seitmehr als 20 Jahren auf Online-Prozesse, um Immobilienkäufer zu individuellerenund günstigeren Baufinanzierungen zu verhelfen. Seitdem digitalisiert Interhypals Technologieführer den gesamten Baufinanzierungsprozess - von derAngebotserstellung bis hin zu Prüfung und Genehmigung. "In den vergangenenJahren hat sich im Hintergrund viel getan, was Kunden längst positiv zu spürenbekommen. So haben wir mit unserem digitalen Unterlagenmanager über 46 MillionenBlatt Papier gespart. Das wäre ein Papierstapel, der höher ist als dasMatterhorn. Unser Ziel ist die digitale Baufinanzierung von Zuhause mit demHandy - in Echtzeit", sagt Fienhold. Der digitale Abschluss unterteilt sich indie vier Bereiche Wertermittlung der Immobilie, Schufa, Bonitätsprüfung und dieelektronische Signatur.Die Online-Prüfung der Kundenbonität steht hier aktuell im Fokus. Ein vor rundeinem halben Jahr gestarteter Pilotversuch zusammen mit der MünchnerHypothekenbank hatte aber gezeigt, dass sich diese Hürde durch einePSD2-Schnittstelle lösen lässt. Dazu können Kunden auf Wunsch in einerOnline-Strecke ihren Konto-Login eintragen. Über diese im Bankenmarktstandardisierte Schnittstelle kann die kreditgebende Bank die Kontobewegungenbei der kontoführenden Bank auslesen."Die Automatisierung beschleunigt den Kreditentscheidungsprozess deutlich"Die Bank, welche die Immobilie finanzieren soll, kann so die Haushaltsrechnungautomatisieren - indem sie sämtliche bisherige Einnahmen und Ausgaben auf dem