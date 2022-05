Dass die aktuelle Situation auch vermeintlich robuste Unternehmen aus dem Cannabis-Sektor belastet, zeigt das Beispiel von Green Thumb Industries. Das Unternehmen hat für den 04.05. die Veröffentlichung der Ergebnisse für das 1. Quartal angekündigt. Und so unmittelbar vor der Veröffentlichung scheint der Optimismus nicht allzu stark ausgeprägt zu sein, zumindest suggeriert das der jüngste Kursverlauf, denn die Aktie ist drauf und dran, ein neues Verlaufstief auszubilden…

Zuletzt thematisierten wir Green Thumb Industries in unserer Kommentierung vom 30.03. Damals hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht läuft nach wie vor die Suche nach einem tragfähigen Boden. Noch liegt die Hoffnung auf dem Kurs- und Unterstützungsbereich von 16,5 US-Dollar / 15,0 US-Dollar. Sollte es allerdings deutlich unter die 15 US-Dollar gehen, wäre dieses Szenario obsolet. Zudem würde sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 12 US-Dollar oder gar 10 US-Dollar eröffnen. Auf der Oberseite würde hingegen ein Comeback der Aktie jenseits der 20 US-Dollar das Chartbild entspannen. Kurzum. Green Thumb Industries legte im Großen und Ganzen solide Ergebnisse für das vierte Quartal 2021 vor. Diese wiesen jedoch den einen oder anderen Schönheitsfehler (schwaches Umsatzwachstum) auf. Für eine nachhaltige Belebung des Aktienkurses von Green Thumb Industries reichte die Qualität der Zahlen nicht aus; was sicherlich zu einem gewissen Anteil in der schwachen Verfassung des Cannabis-Sektors allgemein begründet sein dürfte. Aus charttechnischer Sicht bleibt es dabei: Green Thumb Industries muss über die 20 US-Dollar vorstoßen, um den Würgegriff der Korrektur zu lockern. Gleichzeitig darf es nicht unter die 15 US-Dollar gehen.“



Der obere Chart verdeutlicht, dass der so wichtige Vorstoß über die 20 US-Dollar trotz vielversprechender Ansätze in den vergangenen Wochen ausblieb. Damit blieb auch ein frisches Kaufsignal aus und es kam, wie es kommen musste. Verkaufsdruck setzte erneut ein und zwang Green Thumb Industries zurück auf die Unterstützung von 15 US-Dollar.

Doch auch die 15 US-Dollar vermochten es trotz ihrer Relevanz nicht, der Korrektur Einhalt zu gebieten. Green Thumb Industries ist unter die 15 US-Dollar abgetaucht und dehnte diesen Rücksetzer zuletzt immer weiter aus.

Ein rasches Comeback der Aktie oberhalb von 15 US-Dollar wäre in dieser Lage eminent wichtig. Nachhaltige Entspannung ist jedoch erst jenseits der 20 US-Dollar zu erwarten. Das mit dem Bruch der 15er Marke installierte Verkaufssignal könnte nun eine Ausdehnung der Bewegung auf 12,0 US-Dollar / 10 US-Dollar provozieren.