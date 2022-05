Brüssel (ots) - Eine neue europäische Studie hat ergeben, dass die Lombardei und

andere stark urbanisierte Gebiete - wie etwa Berlin, die Île-de-France, Madrid

und Zürich - ihre Bemühungen um eine bessere Nutzung ihres Abfalls verstärken

sollten.



Die Studie wurde im Rahmen des Projektes CIRCTER durchgeführt, das Teil des auf

regionale Analysen spezialisierten Europäischen Kooperationsprogramms ESPON ist.

Sie kam zu dem Schluss, dass diese Regionen - im Vergleich zu den verbrauchten

Materialien - die größten Abfallmengen erzeugen.





"Das Vorhandensein eines dichten sozioökonomischen Gefüges und der Mangel anprimären Rohstoffen könnten den Einsatz von Strategien der Kreislaufwirtschaftbegünstigen, die sich auf die Verwertung von Abfällen stützen", erklärten dieForscherinnen und Forscher.Anhand der Analyse von Daten zum Materialverbrauch und zum Abfallaufkommen sowieneuer Indikatoren, die sich auf die sektoralen Aspekte einer Kreislaufwirtschaftkonzentrieren, ermittelten die Forschenden mehrere verschiedene regionaleModelle für die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft in der EU.Regionale Merkmale, die unterschiedliche Kombination sozioökonomischer Faktoren(wie etwa Bevölkerungs- und Unternehmensdichte) und die Verfügbarkeitnatürlicher Ressourcen bestimmen häufig die Rahmenbedingungen derKreislaufsysteme - also die Modelle des Geschäfts- und Verbraucherverhaltens unddie Lösungen zur Umwandlung von Abfällen in Ressourcen, erklärten dieForscherinnen und Forscher.Die Untersuchung zeigte, dass regionale Wirtschaftssysteme, die über größerenatürliche Ressourcen verfügen, ein Pluspunkt für bioökonomischeKreislauf-Initiativen sind.Ein hervorragendes Beispiel für eine solche Region ist das grenzüberschreitendeGebiet Zentralskandinavien.Die norwegischen Regionen Innlandet und Viken sowie die schwedischen RegionenDalarna und Värmland gehören zu den größten Anbietern von Nutzholz - und dasnicht nur in Norwegen und Schweden, sondern weltweit. Sie haben sich dasehrgeizige Ziel gesetzt, zur führenden Region in der forstwirtschaftlichenBioökonomie zu werden.Für die Lombardei und andere dicht besiedelte Gebiete, die nicht so reich anRohstoffen sind, ist es von grundlegender Bedeutung, Initiativen zurAbfallvermeidung und zur Änderung des Verhaltens der Verbraucherinnen undVerbraucher zu realisieren.Einen Sonderfall stellt Estland dar.Aus der Studie geht hervor, dass das hohe Abfallaufkommen in diesem Land, dasals Region mit geringer Bevölkerungsdichte angesehen werden kann, vor allem aufdie nationale Wirtschaftsstruktur mit ihrer starken Abhängigkeit vom Ölschieferzurückzuführen istWie die Untersuchung zeigte, erzeugt Estland 35 Mal mehr gefährliche Abfälle proKopf als der EU-Durchschnitt, 98% davon stammen aus der Verbrennung undRaffination von Ölschiefer.Der Übergang zu einem Kreislaufsystem sollte sich daher auf die Reduzierungsolcher Abfälle konzentrieren und ihre Wiederverwertung steigern, um dieUmweltqualität im ganzen Land und insbesondere in der Bergbauregion im NordostenEstlands zu verbessern.