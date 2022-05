TÜV Rheinland Rekordergebnis zum 150-jährigen Jubiläum / Bilanz für 2021: Umsatz knapp 2,1 Milliarden Euro, Ergebnis 158 Millionen Euro / Seit 1872 für Sicherheit von Mensch, Technik, Umwelt (FOTO)

Köln (ots) - TÜV Rheinland präsentiert im Jahr seines 150-jährigen Bestehens

einen Jahresabschluss auf Rekordniveau: Der international tätige

Prüfdienstleister erzielte im abgelaufenen Jahr 2021 einen Umsatz von 2,091

Milliarden Euro (2020: 1,952 Milliarden Euro). Das entspricht einem Anstieg um 7

Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit 157,8 Millionen Euro verzeichnete TÜV

Rheinland im Geschäftsjahr 2021 zudem das höchste Betriebsergebnis (EBIT) seiner

150-jährigen Geschichte. Die EBIT-Rendite erreichte 7,5 Prozent.



"Weltweit haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2021 mit vollem Einsatz

für unsere Kunden gearbeitet - trotz fortdauernder Herausforderungen durch die

Corona-Pandemie. Dank dieser Leistungen und erfolgreicher Maßnahmen zur Erhöhung

der Effizienz können wir in unserem Jubiläumsjahr sehr zufrieden mit unserem

Ergebnis sein. Der positive Jahresabschluss gibt uns zusätzlichen Spielraum für

Investitionen in unsere Zukunft und weiteres Wachstum", so Dr.-Ing. Michael

Fübi, der Vorsitzende des Vorstands der TÜV Rheinland AG.