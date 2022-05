Seite 2 ► Seite 1 von 8

Hamburg (ots) -- Brutto-Beitragseinnahme überschreitet erstmals drei Milliarden-Euro-Marke- Neugeschäft um 20 Prozent gegenüber Vorjahr erhöht- Wachstum in allen Geschäftsfeldern über Marktniveau- Reiselust kehrt zurück: Corona-Reiseschutz der HanseMerkur gibt KundenSicherheit- Tierversicherungen werden immer populärer- 134,8 Mio. Euro Konzernjahresüberschuss nach Steuern- Nettoverzinsung der gesamten Kapitalanlagen notiert bei 3,2 Prozent- Konzern-Eigenkapital steigt auf 949,7 Mio. Euro- Solvenzquote beträgt in Q4/2021 279 ProzentDie HanseMerkur bestätigt ihre Wachstumsstrategie und hat sich 2021 in allenGeschäftsfeldern stärker als der Markt entwickelt. Die Brutto-Beitragseinnahmekonnte um 29,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 3,3 Mrd. Euro gesteigertwerden. Damit erreichte das Unternehmen erstmals das für das Jahr 2025 selbstgesetzte Beitragsziel von drei Milliarden Euro. Vertriebsseitig ist mit 20Prozent über Vorjahr das bislang beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte zuverzeichnen. Neben der Prämieneinnahme hat die HanseMerkur auch ihre finanzielleSubstanz weiter gestärkt. Der konsolidierte Jahresüberschuss nach Steuern lagmit 134,8 Mio. Euro das dritte Jahr in Folge über der 100-Mio.-Euro-Schwelle.Das Konzern-Eigenkapital erreichte mit einem Anstieg um 145,7 Mio. Euro auf949,7 Mio. Euro einen neuen Höchstwert. Die finanzielle Stärke der HanseMerkurGruppe (SCR-Quote Q4/2021: 279 Prozent) spiegelte sich 2021 auch in den gutenSolvenzquoten der Einzelgesellschaften wie der HanseMerkur Lebensversicherung AGmit 283 Prozent und der HanseMerkur Krankenversicherung AG mit 410 Prozentwider. Bei der Krankenvollversicherung ist die HanseMerkur erneut der Favoritder unabhängigen Vermittler (Asscompact Trends I/2022)."Trotz anhaltender Herausforderungen konnten wir erneut sehr gute Ergebnisserealisieren. Die HanseMerkur hat sich 2021 in sämtlichen Geschäftsfeldernstärker als der Markt entwickelt. Dies entspricht unserem Unternehmenszielganzheitlich und profitabel zu wachsen. So haben wir in den vergangenen 20Jahren unsere Brutto-Beitragseinnahme durchschnittlich um rund zehn Prozentjährlich erhöht und gleichzeitig eine jährliche Gewinnsteigerung vondurchschnittlich 16 Prozent erreicht. Diese Überschüsse führen zu einer hohenEigenkapitalausstattung", erläutert Eberhard Sautter, Vorstandsvorsitzender derHanseMerkur, im Rahmen der erstmals hybrid stattfindenden Bilanz-Pressekonferenzdes Hamburger Unternehmens. "Mit diesen starken Kennzahlen sind wirkrisenresilient, können die Beitragsentwicklung für unsere Kunden stärkerbegrenzen und ihnen auch in unsicheren Zeiten ein sicherer Partner sein. Das