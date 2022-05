Oramed schließt Patientenrekrutierung für die pivotale Phase-3-Studie mit oralem Insulin ORA-D-013-1 ab

NEW YORK, 3. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Oramed Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ORMP) (TASE: ORMP), ein pharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von Plattformen zur oralen Verabreichung von Medikamenten spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es die Patientenrekrutierung für seine Phase 3 ORA-D-013-1-Studie mit der oralen Insulinkapsel ORMD-0801 zur Behandlung von Typ-2-Diabetes (T2D) abgeschlossen hat und mit 710 eingeschlossenen Patienten die Zielvorgabe von 675 Patienten übertroffen hat.

ORA-D-013-1 ist die größere der beiden Phase-III-Studien von Oramed, die im Rahmen von durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) genehmigten Programmen zur Behandlung von T2D-Patienten mit unzureichender Blutzuckerkontrolle über einen Zeitraum von 6 bis 12 Monaten durchgeführt werden. Die Daten zur Wirksamkeit von ORA-D-013-1 werden verfügbar sein, sobald alle Patienten die erste 6-monatige Behandlungsphase abgeschlossen haben.

„Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass die weltweit erste orale Insulinstudie der Phase 3, die nach einem Programm der FDA durchgeführt wird, mit dem Abschluss der Rekrutierung ein wichtiges Ziel erreicht hat. Nach der sechsmonatigen Behandlung des letzten Patienten erwarten wir die Bekanntgabe der ersten Ergebnisse im Januar 2023", sagte Nadav Kidron, CEO von Oramed. „Wir freuen uns sehr über die Aussicht auf eine orale Insulinoption für Menschen mit Diabetes. Das oral verabreichte Insulin ahmt die körpereigene Insulinregulierung nach, bevor es in den Blutkreislauf gelangt. Es sorgt für eine bessere Kontrolle des Blutzuckerspiegels und reduziert möglicherweise die mit injizierbarem Insulin verbundenen Risiken und Komplikationen wie Gewichtszunahme und Hypoglykämie, während es gleichzeitig einfacher zu verabreichen ist. Ich möchte allen Patienten, Prüfärzten und Partnern, die an dieser klinischen Studie beteiligt waren, danken, die alle das gemeinsame Ziel hatten, einen Durchbruch in der Diabetes-Therapie zu erzielen."