19.04.2022

Der Publikumsfonds „PRISMA Aktiv UI“ hat zum dritten Mal in Folge die begehrte Trophäe des Deutschen Fondspreises in der Kategorie Mischfonds Global ausgewogen gewonnen. Mit dem Prädikat „HERAUSRAGEND“ setzte sich der Flaggschifffonds der PRISMA Investment gegen 551 Fonds in seiner Kategorie durch und gewann den 2. Platz!

„Wir sind stolz den Deutschen Fondspreis auch im Jahr 2022 gewonnen zu haben. Diese Auszeichnung belegt die konstant hohe Qualität unseres Investmentansatzes. Der PRISMA Aktiv UI steht für attraktive Renditen verbunden mit niedriger Volatilität durch konsequentes Risikomanagement.

Besonders in herausfordernden Zeiten an den Kapitalmärkten, können sich Investoren auf unseren bewährten Anlagestil verlassen. Das Anlegerkapital in diesen Phasen zu bewahren und Risiken zu minimieren gehört zur Stärke unseres erfahrenen Teams.“, erläutern die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Andreas Rachor und Bernd Bötsch.





