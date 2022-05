Etsy-Titel sind in diesem Jahr bereits um 58 Prozent gefallen. Die 2005 gegründete Website ist damit das drittschlechteste Unternehmen im S&P 500, wie Bloomberg berichtet.

Ask 8,69

Ask 8,69

Ask 7,72

Ask 7,72

Wayfair-Papiere sind um knapp 60 Prozent gefallen. Shopify verzeichnete im April den schlechtesten Monat in der Firmengeschichte und ist auch der größte Verlierer im kanadischen S&P/TSX Composite Index in diesem Jahr.

Auch die Aktien der deutschen Online-Versandhändler Zalando und About You haben seit Jahresbeginn knapp 50 Prozent an Wert verloren.

Analysten haben ihre Erwartungen für die bevorstehenden Quartalszahlen bereits zurückgeschraubt. Für Wayfair wurde ein Umsatzrückgang von etwa 15 Prozent in diesem Quartal prognostiziert. Bei Shopify wird ein Wachstum von 26 Prozent erwartet, was das Niedrigste seit mindestens 2014 wäre, so Bloomberg.

Tech-Aktien könnten weiter unter Druck geraten. Der Nasdaq ist am Freitag unter die wichtige Unterstützungslinie von 13.000 Punkten gefallen und hat den Monat April bei 12.855 Punkten geschlossen. In der Vergangenheit konnte die 13.000er-Marke mehrfach den Ausverkauf stoppen. Der Rückgang vom Freitag könnte bedeuten, dass sich die Anleger auf mehr Volatilität einstellen müssen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion